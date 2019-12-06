МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Экспорт СПГ из РФ в 2019 году вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 миллиардов кубометров, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 миллиарда кубометров", — приводятся в статье слова Новака.

Как отметил министр, такие результаты связаны во многом с запуском на проектную мощность в конце 2018 года завода Ямал СПГ. Также в апреле текущего года был дан старт первой отгрузки СПГ с завода "КриогазВысоцк" в Ленинградской области. Поставки с завода пойдут как на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, так и на внешний — в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона, напомнил министр.

Кроме того, принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Арктик СПГ-2". В будущем году продолжится реализация комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, отметил Новак.