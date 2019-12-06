МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает добычу угля на уровне предыдущего года — 440 миллионов тонн, экспорт — на уровне 210 миллионов тонн, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"В 2019 году продолжилось поступательное развитие угольной отрасли. Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего — 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей", — заявил Новак.

Он отметил, что в 2019 году для увеличения экспортной ориентированности угольной промышленности запущена третья очередь полностью автоматизированного угольного комплекса "Восточный порт" в свободном порту Владивосток.

"Отдельной задачей видим содействие в оптимизации транспортной логистики и расширения использования механизмов долгосрочного тарифообразования на перевозки угля, увеличение пропускной способности железных дорог", — добавил Новак.

По итогам 2018 года добыча угля составила 439,3 миллиона тонн.