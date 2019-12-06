МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Власти РФ выбрали правильную тактику для стабилизации цен на топливо: рынок сегодня стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Благодаря "демпферу", удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции — 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года", — приводятся в статье слова Новака.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.