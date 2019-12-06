МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Проекты "Север?25" и "Юг" избавили РФ от транзитных рисков при транспортировке дизельного топлива по территории прибалтийских государств и позволили перенаправить потоки отечественного дизеля в российские порты, следует из слов главы "Транснефти" Николая Токарева в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Реализация проектов по расширению продуктопровода "Север" и строительство продуктопровода "Юг" позволила увеличить мощности транспортировки дизельного топлива на 11 миллионов тонн в год, а также перенаправить перевалку российского дизеля из зарубежных портов (в первую очередь, портах Прибалтики) в российские порты. Стратегической целью реализации этих проектов было избавление от транзитных рисков при транспортировке дизельного топлива по территории прибалтийских государств. Считаем, что с запуском проекта "Север?25" и проекта "Юг" эта цель благополучно достигнута", — сказал Токарев.

"Транснефть" в апреле 2018 года завершила строительные работы по проекту расширения мощности нефтепродуктопровода "Север" до 25 миллионов тонн в год ("Север-25"). Цель проекта "Север" — увеличение экспорта дизельного топлива с 8,5 миллиона тонн до 25 миллионов тонн в год через порт Приморск на Балтике. В 2016 году был завершен первый этап. В рамках проекта, в частности, трубопроводы, ранее использовавшиеся для прокачки нефти, были переведены под прокачку нефтепродуктов. К нефтепродуктопроводу были подключены татарстанские нефтеперерабатывающие заводы "Танэко" и "Таиф", которые суммарно могут сдавать в систему до 7 миллионов тонн в год дизельного топлива.

Также в апреле 2018 года "Транснефть" ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта "Юг" Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск. Реализация проекта "Юг" позволила создать инфраструктуру для транспортировки по трубопроводам дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск в объеме до 6 миллионов тонн в год.