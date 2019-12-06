МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит выделение Минфину РФ 6 миллиардов рублей на господдержку семей с детьми для погашения обязательств по ипотеке, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минфину России в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предлагается выделить до 6 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

В сентябре правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Закон подготовлен во исполнение поручений президента и премьера о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в целях улучшения их жилищных условий.