МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия в 2019 году собрала 120 миллионов тонн зерна, следует из предварительных данных Минсельхоза РФ, которые в пятницу представила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"По растениеводству мы всё-таки увеличили производство зерна до 120 миллионов тонн", — сказала Фастова на конференции "Агрохолдинги России — 2019".

Рост сельскохозяйственного производства в России в 2019 году составит 2% по сравнению с прошлым годом, сообщила замминистра.

"В целом по сельскому хозяйству за 2019 год мы видим, что индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102%, то есть у нас рост по отношению к 2018 году 2%", — сказала Фастова.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2019 году составит 24-25 миллиардов долларов, также сообщила замглавы Минсельхоза РФ.

"По экспорту продукции (сельского хозяйства — ред.) мы видим цифру 24, а то и 25 миллиардов долларов", — сказала она.