МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре снизился на 1,7% по сравнению с сентябрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,1%.

Таким образом, снижения показателя ощутимо ускорилось — в сентябре оно составляло 0,6%.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в октябре на 5,3%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в октябре сократилось на 1,7% к сентябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 4,4%, а потребительских товаров — на 0,3%.