Промпроизводство в Германии в октябре снизилось на 1,7%, хуже прогноза
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре снизился на 1,7% по сравнению с сентябрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,1%.
Таким образом, снижения показателя ощутимо ускорилось — в сентябре оно составляло 0,6%.
В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в октябре на 5,3%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в октябре сократилось на 1,7% к сентябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 4,4%, а потребительских товаров — на 0,3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191206/830652079.html