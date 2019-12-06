МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк России проводит тендер на создание документального фильма и видеороликов о себе, общая стоимость контрактов составляет почти 15 миллионов рублей, следует из материалов закупок регулятора.

Закупка разбита на два лота. В рамках первого предусматривается "выполнение заказа по созданию видеороликов о Банке России", стоимость – 6,935 миллиона рублей. Победитель второго лота должен создать документальный видеофильм о ЦБ, цена – 7,995 миллиона рублей. И видеоролики, и фильм Банк России рассчитывает получить к середине 2020 года.

Как указывается в техзадании, всего нужно снять четыре видеоролика об инфляции, ключевой ставке, национальной платежной системе, кибербезапасности и расчетно-кассовом центре ЦБ. При этом указывается, что темы "могут быть скорректированы".

"Задача проекта — рассказать взрослому населению о деятельности мегарегулятора и показать работу Банка России изнутри, через рассказ рядового сотрудника о своей деятельности. Сформировать лояльное отношение к деятельности Банка России. Привлечь внимание и разъяснить суть таких процессов, как управление инфляцией, борьба с киберпреступностью и т.д.", — говорится в документе.

Что касается документального фильма, то в 15-минутной ленте нужно "рассказать о деятельности Банка России, который обеспечивает финансовую стабильность в стране, регулирует деятельность банковской системы, защищает права потребителя финансовых услуг", следует из техзадания.

Распространять контент планируется на YouTube, в соцсетях, на сайте, посвященному проекту "160 лет Банку России", на мероприятиях и музейных экспозициях ЦБ, а также в школах во время уроков по финансовой грамотности. Итоги тендера планируется подвести в феврале будущего года, а заявки от претендентов на создание роликов и фильма принимаются по 16 декабря.