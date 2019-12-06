ОПЕК+ ДАВИТ НА СОКРАЩЕНИЕ

Главным событием уходящей недели стало заседание ОПЕК+, в ходе которого стороны достигли согласия на увеличение сокращения добычи нефти. Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. Сейчас договор предусматривает сокращение на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года. Новые квоты по странам еще не определены. Это станет главной темой обсуждения в пятницу. В настоящее время Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей. Россия считает, что нагрузка по выполнению соглашения должна быть равномерной. Однако традиционно больший объем сокращения приходится на Саудовскую Аравию, которая возражает против такого положения дел.

В свою очередь, Россия уже несколько месяцев недовыполняет соглашение ОПЕК+. Так, в ноябре показатель исполнения сделки составил 85,5%. Минэнерго РФ объясняет подобную динамику ростом добычи газового конденсата, который учитывается в российской статистике по добыче нефти. Страны ОПЕК+ согласились исключить конденсат из расчетов квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки. Таким образом, эти расчеты стандартизируют – сейчас ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть. Теперь эта методика будет взята за основу и для стран не-ОПЕК, в том числе, России. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на март. Ее участники обсудят ситуацию на рынке нефти для принятия решения по сокращению добычи на очередной период времени. К тому времени можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, летний спрос и предложение, что даст возможность для оперативного реагирования.

ЗАПУСК "СИЛЫ СИБИРИ"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник дали старт поставкам российского газа в Китай по "Силе Сибири". Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Был запущен участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках газа в Китай по "Силе Сибири" в мае 2014 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров газа. Общая стоимость контракта составляет почти 400 миллиардов долларов.

В 2020 году "Газпром" может поставить в Китай уже до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – до 10 миллиардов, в 2022 году – до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания планирует достичь к 2025 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне сообщал, что компания обсуждает с Китаем поставки дополнительных 6 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, по оценке экспертов, к 2025 году около 20% всего импортируемого Китаем газа будет из России. Цена поставок привязана к стоимости нефти. Такая формула несет в себе некоторые риски — от падения нефтяных котировок для российской стороны и их роста для китайской. Однако, по мнению экспертов, на сегодняшний день это наиболее предсказуемая модель ценообразования, что важно для проектов с длительным сроком окупаемости. Кроме того, Россия обеспечила себе доступ к наиболее перспективному газовому рынку мира — потребление газа в КНР к середине 2030-х годов может увеличиться в два с половиной раза.

СМЕНА ВЛАСТИ В GOOGLE

В среду стало известно, что основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet. Основатели Google контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад, в ходе которой онлайн-гигант стал подразделением широкого холдинга. Alphabet укрепилась в последние годы, а ее подразделения, включая Google, работают эффективно в качестве независимых компаний, отмечают основатели. Теперь пришло время упростить структуру менеджмента. Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент – обе эти функции будет совмещать Сундар Пичаи. Его обязанностью станет как руководство Google, так и инвестиции Alphabet в другие проекты. Сами Брин и Пейдж намерены оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров, а также "регулярно разговаривать" с Пичаи.

По мнению экспертов, рокировка в Alphabet будет способствовать более эффективному управлению компанией в условиях изменения регуляторных правил – не исключено, что вскоре это потребует больше энергии, чем разработка новых продуктов. Кроме того, Пичаи сможет поспособствовать более глубокой интеграции различных сервисов внутри всей корпорации Alphabet, что особенно важно для развивающихся проектов, таких как Nest, DeepMind, Waymo, Chronicle, которые пока не приносят большой прибыли. Новому гендиректору предстоит реализовать этот потенциал, и, возможно, он справится с этим лучше, чем Пейдж и Брин. Те, в свою очередь, займутся разработкой новых технологий, например, беспилотных автомобилей.

IPO SAUDI ARAMCO

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила параметры первичного публичного размещения акций (IPO). Она разместит акции по верхней границе объявленного ранее диапазона — 32 риала (8,53 доллара), суммарно продаст их на 25,6-29,4 миллиарда доллара. Достижение верхней планки возможно, если для стабилизации котировок акций после IPO будет реализован опцион. В этих целях организатор размещения выкупит дополнительно до 450 миллионов акций по цене размещения. В этом случае общий объем размещения составит 3,45 миллиардов акций, что соответствует 110,4 миллиарда риалов, или 29,4 миллиарда долларов США, говорится в заявлении. Объем размещения, как и сообщалось ранее, составляет 1,5% уставного капитала компании. Оно пройдет 11 декабря на местной бирже Tadawul.

Исходя из цены размещения, вся Saudi Aramco оценена примерно в 1,7 триллиона долларов. Таким образом, саудовский нефтяной гигант стал самой дорогой компанией в мире, с большим отрывом опередив ближайшего преследователя — американскую Apple, рыночная капитализация которой составляет сейчас около 1,2 триллиона долларов. При этом, как сообщалось ранее, спрос институциональных инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco превысил 50 млрд долларов. Финансовые консультанты в лице Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia сообщили также, что институциональные инвесторы подписались на 5,9 миллиарда акций Saudi Aramco. Прежде всего, речь идет об инвестфондах стран Персидского залива, но инвесторы из Европы, США и стран Азии также заинтересованы в сделке.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. В ходе исследования совместно с Роспотребнадзором выяснилось, что при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства РФ дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе. Различаются также и показатели пенообразующей способности и моющей способности.

В ходе исследования проверялся также шоколад Lindt пяти марок. Результаты показали, что содержание в каждом шоколаде от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10-50%, в ряде других случаев — на 100-220% и более от образцов, приобретенных в Европе. Таким образом, потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств тех товаров, которые они приобретают.

В результате ФАС выдала предупреждения компаниям-производителям – они должны либо привести товар в соответствие с европейскими показателями, либо разместить на упаковку соответствующие обозначение, чтобы покупатель понимал, что речь не идет о полном аналоге зарубежного бренда. Предупреждения должны быть исполнены в течение 30 дней. В случае неисполнения возбуждается дело, которое предполагает штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

"ЯНДЕКС" ПОЛУЧИЛ ПРАВА НА КОНТЕНТ ВВС

"Яндекс" и BBC Studios заключили многолетнее соглашение, которое предоставит компании права на показ контента в РФ и странах СНГ. Сервис КиноПоиск HD будет эксклюзивно показывать более 100 часов в год совершенно новых премиальных драм, комедий и детских фильмов BBC. Партнерство также включает соглашение о производстве "Яндексом" контента на основе сценарных форматов BBC Studios. Новые возможности будут доступны пользователям, у которых есть подписка на КиноПоиск и на сервис "Яндекс.Плюс".

Кроме того, КиноПоиск HD также станет эксклюзивной российской площадкой для показа популярного сериала "Доктор Кто" по подписке. Новый сезон сериала выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики КиноПоиск HD смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов "Доктора Кто". "Яндекс" приобрел КиноПоиск в 2013 году, а в 2015 году добавил на сайт функцию видеосервиса. На данный момент онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD предлагает зрителям более 9 тысяч фильмов и сериалов.