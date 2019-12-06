МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.

Агентство отмечает, что повышает прогноз после того, как рост ВВП в третьем квартале текущего года оказался лучше предполагавшегося и составил 1,7%.

Fitch отмечает продолжающийся рост розничных продаж в России и активности в промышленном и строительном секторах. По мнению экспертов агентства, строительный сектор и промышленность получат дополнительную поддержку в четвертом квартале текущего года благодаря увеличению государственных расходов.

"Мы также немного повысили наши прогнозы по росту (экономики — ред.) на 2020 и 2021 годы до 2% с 1,9%, исходя из наших ожиданий улучшения исполнения государственных расходов, связанных с национальными проектами, и более мягкой монетарной политики ЦБ РФ", — говорится в докладе.

Агентство также указывает, что понизило прогноз по инфляции в России на конец 2019 год и конец 2020 года до 3,5% и 3,8% соответственно. "Мы ожидаем, что инфляция останется близкой к целевому показателю в 4% в 2021 году", — добавляет агентство.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%. Однако оценки корректировались до 3-3,3%. Прогноз по ВВП — рост на 1,3%.