МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 121 миллиона тонн — это второй результат по сбору в постсоветской истории страны, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"С учетом оперативных данных от регионов мы видим основания для повышения прогноза по производству зерновых — по нашим оценкам, урожай зерна в этом году достигнет 121 миллиона тонн, что на 7% выше показателя 2018 года", — сказал Патрушев журналистам после заседания правительства РФ.

Он подчеркнул, что это второй результат в постсоветской истории России, и аграрии смогли достигнуть такого показателя, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны. "Напомню, что на территории 25 субъектов в этом году был введен режим ЧС", — добавил министр.

Патрушев отметил, что в настоящее время уборочная кампания в России практически завершена. "В целом по стране аграриям еще предстоит убрать около 5% посевных площадей кукурузы на зерно — работы продолжаются в Северо-Кавказском, Приволжском и Дальневосточном округах", — указал глава Минсельхоза.

Ранее в пятницу замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщила, что министерство предварительно оценивает урожай зерна в России в текущем году в 120 миллионов тонн. Валовый сбор пшеницы, по ее словам, составит 75 миллионов тонн.