МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в ноябре составила 0,3% после 0,1% в октябре, в годовом выражении замедлилась до 3,5% с октябрьских 3,8%, следует из сообщения Росстата.

"В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,7%", — сообщило ведомство.

При этом продовольственная инфляция в ноябре в месячном выражении составила 0,5% после 0,2% в октябре. С начала года цены на продовольственные товары в России выросли на 1,9%, в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — на 3,7%.

Общая инфляция в ноябре составила 0,3% и более в 50 регионах страны, максимальной — 0,9% — оказалась в Северной Осетии, где продукты питания подорожали за месяц на 2,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены выросли в ноябре на 0,3% и на 0,2% соответственно, прирост с начала года составил 3,0% и 2,6%.

Официальный прогноз Минэкономразвития прогноз по инфляции на 2019 год составляет 3,8%, ЦБ — 3,2-3,7%.

ГРЕЧКА ДОРОЖАЕТ ВСЕ БЫСТРЕЕ

Росстат отмечает ускорение роста цен на гречку в России в ноябре — в прошлом месяце гречневая крупа подорожала на 11% против 7,3% в октябре, следует из материалов статистического ведомства.

"Существенно подорожала крупа гречневая — на 11%. В 29 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 15% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва — на 28,8% и 27,2% соответственно", — говорится в сообщении Росстата в пятницу. В целом цены на крупы и бобовые в РФ в ноябре выросли на 2,1% к октябрю, по сравнению с декабрем прошлого года — на 14,1%, а по сравнению в ноябрем 2018 года — на 15,4%.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм" в сентябре, уже говорили о том, что цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей эксперты объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет.

По данным Росстата, в ноябре на 0,8-1,2% подорожали также мороженая неразделанная рыба, соленая сельдь, сыры, пастеризованное молоко, сметана, йогурты, фруктовые соки. В то же время некоторые продукты в прошлом месяце подешевели.

"В ноябре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на сахар-песок — на 7,8%. Снижение цен на него отмечалось практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 16 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области) — на 10% и более, заметнее всего в Республике Марий Эл — на 17%", — указывается в сообщении.

Помимо этого, в прошлом месяце апельсины подешевели на 6%, лимоны — на 4,6%, столовая свекла — на 3,2%, белокочанная капуста — на 2,6%, морковь — на 1,8%, репчатый лук — на 1,1%, яблоки — на 0,8%. Цены на помидоры выросли на 32,1%, на свежие огурцы — на 17,8%, чеснок — на 3,7%, виноград — на 3,6%. В свою очередь, на 6,1% подешевело пшено, на 0,4-0,9% — свинина, мясо кур, шлифованный рис, манная крупа и черный перец-горошек.