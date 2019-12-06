МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 декабря составили 542,029 миллиарда долларов против 540,917 миллиарда долларов на 1 ноября, сообщил Банк России.

Таким образом, за ноябрь резервы выросли почти на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,2%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.