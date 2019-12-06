МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% с уровня октября в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения уровня безработицы на уровне октября и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 186 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 28,29 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 7 центов.