МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 99,2 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель в декабре увеличится до 97 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в США в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 115,2 пункта с уровня предыдущего месяца в 111,6 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 88,9 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.