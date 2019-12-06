МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Рост потребительских цен на гречку в России связан с неготовностью отдельных производителей к увеличению посевов гречихи, в то же время розничные цены на гречневую крупу по состоянию на начало декабря в 1,7 раза выше оптовых, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году, более 1,5 миллиона тонн, средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. В 2019 году ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что привело к росту цен производителей, и, как следствие, повышению потребительских цен", — сказали в Минсельхозе.

Помимо этого, добавили в министерстве, на динамике потребительских цен сказалось увеличение маржи торгового сегмента. "По данным Минсельхоза, оптовые закупочные цены на гречневую крупу на 6 декабря составили 35,7 рубля за килограмм, в то время как потребительские цены на 2 декабря составили 61,73 рубля за килограмм (Росстат)", — добавили в пресс-службе.

Минсельхоз указывает, что валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. "По данным Минсельхоза России, прогноз урожая гречихи в 2019 году ожидается около 780 тысяч тонн, что на уровне среднемноголетних показателей", — сказали в министерстве.

Росстат в пятницу опубликовал информацию об индексе потребительских цен в РФ ноябре текущего года. Статистическое ведомство отметило ускорение роста цен на гречку в России: в прошлом месяце гречневая крупа подорожала на 11% против 7,3% в октябре. В целом цены на крупы и бобовые в РФ в ноябре выросли на 2,1% к октябрю, по сравнению с декабрем прошлого года — на 14,1%, а в годовом выражении — на 15,4%.

По данным Росстата, урожай гречихи в России в 2017 году составил 1,525 миллиона тонн, в 2018 году — 932 тысячи тонн. В свою очередь посевные площади под гречиху в 2019 году сократились: если в прошлом году они составили 1,037 миллиона гектаров, то в текущем — 806,6 тысячи гектаров (снижение на 22,2%).