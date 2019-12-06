МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ разработало основополагающие подзаконные акты для внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в соответствии с графиком, который утвердило правительство, сообщило министерство.

Ранее, в пятницу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон о развитии систем учета электроэнергии в России начал работать, не подготовлены вовремя. Спикер не исключила, что правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления в силу закона об электросчетчиках. Однако Совфед, по ее словам, принимать его не будет, так как "Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства".

"По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго России и внесены в установленном порядке в правительство РФ", — заявило Минэнерго.

Ведомство отмечает, что проект постановления правительства, который определяет перечень функций интеллектуальной системы учета, был разработан в установленные сроки. Он прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство в августе. Затем проект был доработан и направлен в правительство РФ 1 ноября. Данный проект также определяет правила присоединения счетчиков к интеллектуальной системе учета и требования по защите информации.

Минэнерго отмечает, что и в правительство, и в министерство поступали обращения ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и "Интер РАО" о необходимости переноса срока реализации закона. По информации Минэнерго, гарантирующие поставщики заявляли, что в регионах не согласны с заявленными объемами приборов учета, которые подлежат установке.

Ране, в пятницу "Россети" заявили о готовности начать устанавливать счетчики с 1 июля 2020 года. "Более того, гарантирующие поставщики, входящие в группу компании "Россети", утвердили инвестиционные программы в части установки приборов учета электрической энергии", — сообщили позже в Минэнерго.