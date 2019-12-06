МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ считает целесообразным вернуться к проведению предрегистрационных испытаний сортов растений, что позволит ускорить их регистрацию, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В целях поддержки отечественных селекционеров Минсельхоз считает целесообразным вернуться к практике советского периода по проведению предрегистрационных испытаний. Эта мера позволит ускорить регистрацию сорта, обеспечивая наращивание объемов производства продукции растениеводства", — сказали в пресс-службе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на совещании с заместителями министров — статс-секретарями выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ.

Минсельхоз указывает, что для увеличения объемов производства основных сельхозкультур ведомство отводит первостепенное значение обновлению сортов. По оценке министерства, рынок РФ составляет более 11 миллионов тонн семян сельхозрастений, включая 10 миллионов тонн семян зерновых и зернобобовых, до 100 тысяч тонн кукурузы, 37 тысяч тонн подсолнечника, 326 тысяч тонн сои, более 4 тысяч тонн сахарной свеклы.

"Хорошие позиции отечественные селекционеры удерживают по стратегически важным зерновым культурам. Доля отечественной селекции в этом сегменте составляет 81,1%", — отметили в пресс-службе. В свою очередь в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства ведется работа по созданию и внедрению в производство отечественных сортов и гибридов по наиболее импортозависимым культурам.

"В рамках программы будет разработано 15 подпрограмм: в частности, 10 подпрограмм в области растениеводства и семеноводства (по культурам, имеющим высокую импортозависимость и экспорториентированность, разрабатываются подпрограммы по развитию селекции и семеноводства кукурузы, масличных и овощных культур, а также развитию питомниководства и садоводства), а также 5 подпрограмм в области животноводства и племенного дела", — указали в Минсельхозе.