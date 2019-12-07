МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике уточнил редакцию законопроекта, направленного на ограничение количества государственных и муниципальных унитарных предприятий в РФ, поддержав их ликвидацию с 2025 года на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, за рядом исключений, сообщили РИА Новости в комитете. Второе чтение документа запланировано на 10 декабря.

Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, после чего создание новых ГУПов и МУПов запрещается, за исключением отдельных случаев. Исключение сделано для унитарных предприятий (УП), созданных в соответствии с федеральными законами, актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, СВР, ФСБ, МВД, ФСО, МЧС, Росгвардии и некоторых других федеральных органов.

Помимо этого, УП можно будет создавать для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и для осуществления деятельности в сферах естественных монополий, сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, в области обращения с радиоактивными отходами, а также для осуществления деятельности за рубежом.

УП, созданные до 2020 года, продолжат свою деятельность на неконкурентных рынках без ограничений. Кроме того, правительство РФ по мотивированному представлению главы региона будет вправе принять решение о создании или сохранении УП, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения в регионе.

На рынках, находящихся в состоянии конкуренции, деятельность всех УП, кроме созданных федеральными органами исполнительной власти, должна соответствовать устанавливаемым требованиям, а выручка от иной коммерческой деятельности не должна превышать 10% совокупной выручки за год. Редакция первого чтения предполагала прекращение деятельности ГУПов и МУПов на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, с 1 января 2021 года. Однако в ходе работы над законопроектом депутаты договорились с правительством о переносе этого переходного периода сначала на 2023 год, а затем и на 2025 год.

До 1 января 2025 года УП на таких рынках, кроме тех, для кого сделано исключение, должны быть ликвидированы или реорганизованы. ГУПы и МУПы, в отношении которых учредителем не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года, подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа. В случае перехода товарного рынка в РФ в состояние конкурентного рынка, в том числе из состояния естественной монополии, ФАС выдаст предписание учредителю УП, которое осуществляет деятельность на нем, о необходимости его ликвидации или реорганизации.