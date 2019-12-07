КИЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство находится в постоянном диалоге с Международным валютным фондом, ожидает, что договоренности о новой программе будут достигнуты в ближайшее время.

МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 14 по 23 ноября.

"Миссия уехала отсюда с очень оптимистичным месседжем, осталось несколько технических нюансов, которые нам нужно согласовать. Поэтому я ожидаю, что мы достигнем договоренностей на техническом уровне в ближайшее время", — заявил Гончарук в интервью агентству "РБК-Украина".

Он добавил, что украинская сторона стремится завершить переговоры с МВФ "настолько быстро, насколько возможно". По его словам, сейчас идет "абсолютно нормальный рабочий процесс". Тем не менее, премьер отметил, что в данном вопросе дедлайны не предусмотрены. "Дедлайнов, конечно, никаких нет. У Украины был очень разный опыт получения программ МВФ. Главное – мы находимся с ними в постоянном диалоге и работе. А результат будет", — сказал Гончарук.