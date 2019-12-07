КИЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Украинская металлургическая отрасль находится в кризисном состоянии из-за повышения цен на газ для промышленности, повышения тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также "искусственной ревальвации гривны" на 14%, которая привела к соответствующему сокращению доходов от импорта, заявили в объединении предприятий "Укрметаллургпром".

"То есть 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, окончит следующим образом: производство чугуна — 20 миллионов тонн, производство стали — 20,5 миллиона тонн, производство проката — 18 миллионов тонн. Это худший показатель за весь период существования независимой Украины", — отметила пресс-служба.

Согласно приведенным данным, если в 2017 году было выплавлено 21,3 миллиона тонн стали, то в 2018 году — 21,1 миллиона тонн.

Указывается, что негативные тенденции в сфере только усиливаются, чему способствует осложнение ситуации как на внешних рынках, так и внутри страны. Среди ключевых факторов в объединении предприятий назвали повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки компанией "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) на 14,2%, рост тарифа на передачу электроэнергии, ревальвацию гривны и повышение тарифов на транспортировку природного газа.

"Отдельного внимания заслуживает запланированное НКРЕКУ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) повышение тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными трубопроводами: в случае его принятия увеличение расходов потребителей природного газа достигнет +0,8 тысячи гривен (33,55 доллара — ред.) за 1 тысячу кубических метров, что обойдется украинской металлургии еще в 2 миллиарда гривен (83,9 миллиона долларов — ред.) в год (в дополнение к тому, что в Украине уже одна из самых высоких цен за газ в Европе)", — отметили в "Укрметаллургпроме".