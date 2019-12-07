КАЛИНИНГРАД, 7 дек — ПРАЙМ. Компенсацию 30% затрат при строительстве мало или среднетоннажного рыболовного судна на российских верфях могут начать выдавать инвесторам уже в 2020 году, сообщил журналистам в субботу глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"После того, как судно будет построено, компания, которая его построит, предъявит регистру и сдаст в эксплуатацию, будет компенсировано 30% от стоимости его постройки. Судно должно быть построено на российских верфях, должно выполняться постановление, связанное с локализацией производства, будет определена предельная стоимость судна, которая может компенсироваться. Мы считаем, что в 2020 году эта мера уже может начать действовать", — сказал Шестаков журналистам.

Он отметил, что в целом постановление об этом уже готово, средства заложены в бюджете Минпромторга на 2020 год.

По словам Шестакова, такая мера поддержки рыбопромысловой отрасли как "квоты под киль" (механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота) решают глобальные задачи на Дальневосточном и Северном бассейнах, где сосредоточен мощный промысловый флот.

Тем временем средний возраст используемых малых рыболовных сейнеров, которые используются в основном в Азовско-Черноморском, Волго-Каспийском и Балтийском бассейнах, превышает 30 лет и нуждается в обновлении.

Ранее Росрыболовство сообщало, что с помощью новых мер господдержки (компенсации 30% капитальных затрат при строительстве рыболовного судна длиной до 40 метров) в течение 2020-2025 годов может быть построено до 120 судов маломерного флота. Объем необходимого дополнительного финансирования на этот период оценивается в 14,4 миллиарда рублей. Реализация программы позволит привлечь около 48 миллиардов рублей частных инвестиций.