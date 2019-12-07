БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 7 дек — ПРАЙМ. Белоруссия просит от России в рамках интеграции только равных условий, а не преференций, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего… договора, и мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно… Люди должны и субъекты хозяйств иметь равных условия для жизни работы, все. Равные условия – больше ничего не надо", — сказал белорусский лидер.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", — сказал он.

По его словам, в рамках интеграции РФ и Белоруссии сделано уже много, но многое и предстоит сделать еще.

"За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем", — сказал он.

Белоруссия и Россия 8 декабря будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В субботу президенты Белоруссии и России проводят в Сочи переговоры, посвященные союзным отношениям. Ожидается, что на их рассмотрение вынесут дорожные карты по углублению интеграции, всего разрабатывалась 31 такая карта. При этом Лукашенко ранее заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные для Минска вопросы в экономике. В частности, белорусский президент отнес к ним поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.