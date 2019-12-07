КАЛИНИНГРАД, 7 дек — ПРАЙМ. Российские верфи строят в настоящее время 43 рыболовецких судна для обновления флота, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Суда находятся в постройке. Заложены серии судов — всего 43 рыбопромысловых судна. По сути это мощнейшее обновление и модернизация рыболовной отрасли. Помимо этого и рыбоперерабатывающие заводы. На Дальнем Востоке на 25% обновим флот, в Северном бассейне — на 65%", — сказал Шестаков.

Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота — строительству судов на российских верфях. Специальные квоты на вылов, которые должны стимулировать строительство новых судов, назвали "квотами под киль" или "квотами господдержки".

"Решение принято по судам-краболовам — будет построено еще 36 судов-краболовов. По сути отрасль переживает бум модернизации с точки зрения основных средств. Программа идет достаточно успешно. Есть определенные сложности, они связаны с тем, что наши верфи только набираются опыта, компетенций для строительства рыболовецкий судов, никогда в современной России рыболовецкий флот не строился", — добавил Шестаков.

Он отметил, что два рыболовецких траулера, построенных по этой программе в Калининграде на заводе "Янтарь" — "Ленинец" и "Командор" — для рыболовецкого колхоза имени Ленина в Петропавловске-Камчатском — уже переданы заказчику, что является подтверждением того, что программа идет успешно.