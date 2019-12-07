СОЧИ, 7 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ и представители бизнеса по итогам двух дней рассмотрения 7 дорожных карт по сквозным цифровым технологиям отправили две из них на доработку, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

В пятницу Акимов сообщил, что власти РФ будут развивать цифровую экономику по 11 основным направлениям. В их число входят квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая сенсорика и метрология (квантовый пакет), технологии беспроводной связи, включающие 5G, спутниковую связь и технологию интернета вещей, системы распределенного реестра, робототехнику и сенсорику, новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. Дополнительно к этим 10 направлениям до конца 2019 года будет разработан федеральный проект по искусственному интеллекту.

"Мы двухдневную огромную работу завершили по очень детальному аналитическому препарированию, в буквальном смысле препарированию — то есть мы разобрали и пересобрали, посвятив несколько часов каждой дорожной карте по 7 нашим ключевым цифровым технологиям… Сухой итог такой — пять против двух, то есть пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожные карты, были согласованы", — рассказал он в кулуарах форума "Глобальное технологическое лидерство",

"Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую переработку, там тоже была сделана работа большая интеллектуальная, но, тем не менее, и организационные механизмы, и степень проработки по мерам поддержки мы сочли недостаточными. Это квантовые сенсоры и квантовая метрология и второе направление — это, как ни странно, технологии распределенного реестра", — добавил он.

По его словам, в 5 одобренных картах были "заложены очень сильные тезисы, сильные решения, богатый материал". "Например, очень большой блок, связанный с поддержкой разработки приложений и бизнес-решений в отношении сетей связи пятого поколения. Там до этого была только в основном телекоммуникационная, технологическая повестка. Сейчас там большой блок, связанный с поддержкой и разработкой конкретных сервисов, в том числе и отраслевых", — сказал он. Разработчиков карт по технологиям связи 5G и по искусственному интеллекту эксперты попросили доработать документ, несмотря на их одобрение.

"Что мы будем смотреть в течение первого года — без сомнения, большой упор сделан в сторону расширения предложения, не на то, чтобы как можно скорее осваивать меры финансовой господдержки…. очень много места занимает регуляторика, причем не только нормативная, но и требования по локализации. Будем смотреть на расширение воронки предложений. Просто вывалить огромное ресурсы господдержки на существующие команды — исследовательские команды, команды разработчиков, существующую экосистему стартапов — это, конечно, не совсем правильное решение, потому что мы убедились, что этого предложения недостаточно, просто все будет значительно дороже. И это наше главное опасение, что пока ресурсов поддержки больше, чем предложения", — добавил он.