БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. У России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил журналистам по итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас уже небольшое количество спорных вопросов осталось перед этими двумя днями, сейчас их стало ещё меньше, мы понимаем, как по большей части из из них продвигаться вперед", — сказал министр.