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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. У России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил журналистам по итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас уже небольшое количество спорных вопросов осталось перед этими двумя днями, сейчас их стало ещё меньше, мы понимаем, как по большей части из из них продвигаться вперед", — сказал министр.

Он уточнил, что соответствующие указания уже даны, работа над ними начнется в ближайшее время. "Указания даны, сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед", — заявил Орешкин.

В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов- Владимира Путина и Александра Лукашенко.