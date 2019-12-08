ПЕКИН, 8 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2019 года составил 100,31 миллиарда долларов, что на 3,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-ноябре 2019 года вырос в годовом соотношении на 2,7% и составил 44,58 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 3,5% — до 55,74 миллиарда долларов.

Отдельно в ноябре Китай закупил у РФ товаров на 4,53 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 5,53 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.