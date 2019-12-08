ПЕКИН, 8 дек — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам 11 месяцев 2019 года составил 494,5 миллиарда долларов, что на 15,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 12,5%, составив 383,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 110,9 миллиарда долларов, что на 23,3% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

В ноябре экспорт из КНР в США составил 35,5 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,9 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.