МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Франция готова обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным введением новых пошлин на французскую продукцию со стороны США, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов. Новые пошлины могут быть введены в отношении французского шампанского, сыра, йогуртов. В октябре США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на французские вина в рамках дела Airbus.

“Мы готовы дойти до (уровня — ред.) международного правосудия, то есть до Всемирной торговой организации. Потому что это цифровое налоговое обложение Франции затрагивает — да — американские предприятия, но так же и европейские, французские и китайские компании. В нем нет ничего дискриминационного”, — подчеркнул министр в интервью телеканалу France 3.

“Я возражаю против того, что это налогообложение имеет дискриминационный характер, что подчеркивает американская администрация. И в большей степени я выступаю против американских санкций, потому что у них нет законного основания”, — добавил Ле Мэр.

Ранее Ле Мэр заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на французскую продукцию Евросоюз готов дать "сильный ответ".

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).