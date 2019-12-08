КИЕВ, 8 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает саммит в "нормандском формате" более важным и сложным событием, чем переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о сотрудничестве.

Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Глава фонда Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Знаю, как велика ответственность от имени Украины вести переговоры, хотя все мои переговоры и касались мультимиллиардных соглашений и были важными, они даже близко не так важны, как те, которые придется вести президенту Зеленскому", — написала Маркарова в воскресенье в Facebook.

Она также выразила поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед саммитом.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.