МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва в рамках состоявшихся накануне переговоров белорусского и российского лидеров нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

"На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере", — сообщает в воскресенье агентство Белта со ссылкой на слова Семашко.

"Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", — сказал Семашко.

По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств. Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, на прошедшей накануне встрече в Сочи президенты Белоруссии и России нашли "определенные развязки", которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, уточнил он, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и так далее.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов. Минск рассчитывает на получение компенсации от РФ за налоговый маневр. Но пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.

В субботу прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у стран есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.