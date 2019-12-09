МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Федеральная резервная система США не станет менять ставку в декабре, сохранив ее на уровне 1,5-1,75% годовых, считают эксперты. На решение регулятора повлияют последние сильные данные по экономике США.

Очередное заседание ФРС пройдет 10-11 декабря. Вопрос, который волнует инвесторов, понизит ли регулятор ставку или все же на данный момент решит сохранить ее на текущем уровне. В прошедшую пятницу, 6 декабря, была опубликована макростатистика в США — безработица снизилась до 3,5%, что стало лучшим показателем за последние 50 лет, индекс потребительских настроений также оказался значительно лучше прогноза.

Решение по ставке ФРС принимает во внимание и российский ЦБ, очередное заседание которого состоится в эту пятницу – 13 декабря.

ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА

ФРС, скорее всего, оставит ставку без изменения, считает ведущий аналитик "Открытия Брокер" Андрей Кочетков и другие опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В этом году Федрезерв понижал ставку трижды, и прямых поводов для более агрессивного смягчения сейчас нет. Выступления представителей ФРС говорят о том, что регулятор может взять паузу для изучения влияния на экономику уже принятых мер.

По мнению экспертов, ключевым фактором, который повлияет на решение ФРС, является макростатистика. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова считает, что последние макроэкономические новости по американской экономике оказались на удивление достаточно позитивными, продемонстрировав положительную тенденцию, которая могла бы способствовать восстановлению экономики.

Речь идет о создании новых 226 тысяч рабочих мест в ноябре по сравнению со 122 тысячами в октябре, из них 46 тысяч мест созданы в автопромышленной индустрии, что уже является предпосылкой к созданию рабочих мест в смежных отраслях экономики, добавляет она.

По сути, данные по рынку труда, опубликованные 6 декабря, говорят о расширении бизнеса и о дальнейшем падении безработицы, что в итоге должно привести к дефициту трудовых ресурсов на рынке и увеличению оплаты труда, добавляет Кочетков.

"Как известно, рост зарплат является одним из самых сильных инфляционных факторов", — говорит он.

Подобная картина на рынке труда позволит ФРС сохранить ставку на текущем уровне, так как страхи по поводу замедления экономики снижаются, делает вывод аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Пересмотру экономических перспектив может способствовать, по мнению эксперта, лишь ухудшение торговых отношений Китая и США, которое будет создавать дальнейшее давление на производственную активность. Однако пока стороны готовятся к подписанию первой фазы торговой сделки, ФРС может взять паузу, считает эксперт.

На данный момент наблюдается некое смягчение риторики между Вашингтоном и Пекином по вопросу введения импортных пошлин США, что в свою очередь повлияет на бизнес климат этих стран и Европы в целом, считает Новикова.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЖЕТ ФРС

Интересным было бы услышать прогноз регулятора по поводу мер поддержки на рынке репо, добавляет Сабитов. ФРС пообещала поддержать ликвидность, как минимум, до начала 2020 года. Меры по поддержке способствуют росту баланса регулятора, что выступает дополнительным смягчающим инструментом монетарной политики, и планы по его будущему будут влиять на перспективы финансовых рынков, убежден он.

По мнению главного аналитика ПСБ Михаила Поддубского, основной интригой заседания станет публикация обновленных прогнозов Комитета по открытым рынкам по дальнейшей динамике ставок. Последняя риторика регулятора свидетельствует о высокой вероятности сохранения неизменными ставок на горизонте ближайших месяцев, но любые изменения в ней могут существенно отразиться на рыночных ожиданиях.

КАК ОТРЕАГИРУЮТ ИНВЕСТОРЫ

Решение о сохранении ставки ожидается большинством инвесторов, считает Кочетков. Поэтому существенного влияния на динамику различных активов не будет. Впрочем, если председатель ФРС Джером Пауэлл вдруг обмолвится о появлении факторов, свидетельствующих о будущем разогреве инфляции, доллар начнет укрепляться. Однако это довольно смелое предположение, а в реальности можно ждать нейтральной риторики от Федрезерва.

Российский Центральный банк также может взять паузу в смягчении денежной политики, добавляет Кочетков. По мнению эксперта, ставка в текущем году уже была существенно снижена. Поэтому ЦБ РФ также может оставить ее неизменной до начала следующего года, чтобы проанализировать влияние на экономику уже принятых мер.