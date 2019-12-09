МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в декабре вырос до 0,7 пункта с минус 4,5 пункта месяцем ранее, обновив таким образом максимум с марта 2018 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что индикатор снизился до минус 4,9 пункта.

Индекс текущих экономических условий вырос до минус 1 пункта с минус 5,5 пункта в ноябре, что стало самым высоким значением с июля текущего года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в отчетном месяце вырос до 2,5 пункта с минус 3,5 пункта месяцем ранее.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в декабре вырос до 11,6 пункта с 8,7 пункта в ноябре, что стало максимальным уровнем с мая 2019 года. Индекс текущих экономических условий в стране поднялся до 27 пунктов с 24,8 пункта в ноябре, а индекс экономических ожиданий — до минус 2,8 пункта с минус 6,3 пункта.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 5-7 декабря 2019 года, в нем приняли участие более 1 тысячи инвесторов.