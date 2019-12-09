МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Внимание экспертов приковано к запланированному на 12 декабря заседанию ЕЦБ не меньше, чем к мероприятию Федрезерва, которое пройдет 10-11 декабря. Оба эти события призваны, с одной стороны, дать сигналы о положении дел в крупнейших мировых экономиках, а с другой – обозначить вектор действий на перспективу ближайшего года.

Действия обоих регуляторов могут оказать влияние на большинство значимых активов. Интересен еще один факт – на заседании ЕЦБ выступит его новый руководитель Кристин Лагард. Именно ее речь в новом качестве послужит для рынков сигналом для дальнейших действий.

Ситуация в европейской экономике в настоящее время далека от полного благополучия, хотя и о кризисе говорить рано. Все чаще речь идет о рисках рецессии, ЕК снизила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,1%, на 2020 год — до 1,2%. Это, по мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, станет основной темой выступления Лагард – если не прямо, то завуалированно.

Однако они расходятся в оценке того, насколько резкими могут стать ее заявления. "По нашему мнению, она не станет форсировать события. Риторика регулятора сведется к приверженности в поддержании стабильных цен в еврозоне и обеспечении безопасности банковской системы. В этой связи не стоит ожидать изменения ключевой и депозитных ставок ЕЦБ с прежних 0% и —0,5%", — рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

В свою очередь, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских напомнил, что Лагард уже обозначила стратегический пересмотр политики ЦБ в ближайшие недели.

"Возможно, даже на предстоящей пресс-конференции будут обозначены сроки таких изменений. Не исключены некие "реверансы" в пользу "зеленых", например, выкуп их облигаций. Возможно, будет изменяться формат пресс-конференций. И еще целый ряд изменений в работе ЕЦБ, которые будут постепенно проводиться на горизонте ближайших месяцев", — предположил он.

Так или иначе, Лагард известна своей прямотой, так что и на должности руководителя ЕЦБ от нее со временем можно будет ждать резких заявлений, уверен эксперт.

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Эксперты напоминают, что европейские проблемы имеют давний, накопленный характер, но в последнее время их острота не повышалась – ситуация достаточно стабильна. Стимулирующие меры продолжают работать, так что оснований для того, чтобы "рубить с плеча", нет. Что касается осторожной корректировки политики ЕЦБ, необходимость в которой действительно назрела, то следует обратить внимание на возможное появление сигналов к изменению в плане таргетирования инфляции.

Именно этот показатель служит фактором принятия решения о продолжении монетарного стимулирования экономики еврозоны, считает Зельцер.

"Так, годовой уровень инфляции в зоне евро не дотягивает до таргета регулятора в 2%. Низкие процентные ставки приводят к падению нормы прибыли на капитал у производителей и затуханию покупательной активности населения", — пояснил он.

По словам эксперта, слабые макроэкономические показатели еврозоны еще долго будут оказывать влияние на политику низких ставок. С другой стороны, отрицательное фондирование приводит к снижению эффективности бизнес-процессов. По сути, наблюдается замкнутый круг, выйти из которого без улучшений в международной торговле, мягко говоря, чрезвычайно затруднительно.

"Мне кажется, что возможности европейского ЦБ по поддержке экономики исчерпаны в гораздо большей степени, чем возможности ФРС, и по этой причине возможно, что Лагард будет делать ставку на необходимость координировать денежную и бюджетные политики", — комментирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Возможно, ЕЦБ будет призывать к бюджетной консолидации в ЕС. Если же Лагард сохранит риторику предыдущего руководства регулятора, то вероятно, рынки в большей степени будут ориентироваться на новости из США, и это может сделать Европу заложницей внешних обстоятельств, рассуждает она.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

В свою очередь, Подлевских констатирует, что европейскому Центробанку приходится действовать в весьма стесненных обстоятельствах и с весьма ограниченным плацдармом для регулирования.

"Действительно, проводимая ЕЦБ политика отрицательных процентных ставок оказывает пагубное влияние на финансовую систему, поскольку страдает доходность банков. Поэтому сегодня рынкам опасно даже намекать на возможное расширение стимулирования, включая дальнейшее снижение ставок", — говорит он.

А о возможном повышении ставок в сегодняшних условиях сворачивания производства и угрозы наступления полноценной рецессии говорить еще более неуместно. В таких условиях даже от прямолинейной Лагард на ее первой пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ естественно ждать повышенной осмотрительности в высказываниях.

Так или иначе, ЕЦБ не обладает достаточным инструментарием для предотвращения глобальных негативных тенденций в мировой экономике. Лишь совместные усилия мировых центробанков, включая ФРС США, Банк Японии, НБ Китая и ЦБ России, способны смягчить негативные последствия экономической стагнации, вызванной национальным протекционизмом на фоне переизбытка производственных мощностей, заключил Зельцер.