МОСКВА, 9 дек — Dow Jones. В настоящее время руководители ФРС удовлетворены уровнем краткосрочных процентных ставок. Поэтому очень важно, какие прогнозы дальнейшей динамики ставок они представят на запланированном на эту неделю заседании центрального банка.

Эти прогнозы анонимно показывают, как каждый из руководителей ФРС видит динамику ставок в ближайшие годы. На их основе составляется срединный прогноз ключевой ставки центрального банка, который оказывает воздействие на ожидания рынков, хотя руководители ФРС давно предупреждали, что эти прогнозы – не мнение центрального банка.

В июле, в сентябре и в октябре ФРС понизила ключевую ставку, и теперь она находится в целевом диапазоне 1,50%-1,75%. Руководители центрального банка сигнализировали, что этот диапазон удержится некоторое время, а они посмотрят, как понижение ставок отразилось на экономике. В связи с этим они почти ничего не говорили о дальнейшей динамике ставок.

Новые прогнозы, независимо от желания или нежелания руководителей ФРС, прольют свет на то, что осталось в тени. По мнению многих экономистов, срединный прогноз укажет, что в следующем году центральный банк не будет менять процентные ставки, хотя склонность одного или двух руководителей к ФРС с слишком жесткой или к слишком мягкой политике может немного исказить общую картину.

"Думаю, что прогнозы на 2020 год покажут продолжительное удержание ставок на текущем уровне", — сказал профессор экономики Орегонского университета Тим Дуи.

По его мнению, один выделяющийся из общего ряда прогноз может обусловить ситуацию, в которой общая картина покажет одно повышение в следующем году.

"Но следует ожидать предположения о неизменности ставок в 2020 году", — отметил он.

В сентябре руководители ФРС прогнозировали, что в 2019 году ключевая ставка составит 1,9% и останется такой в 2020 году. Срединный прогноз на 2020 год, который будет опубликован в среду, должен быть ниже, чтобы отразить понижение ставки в октябре.

Вопрос состоит в том, что руководители центрального банка думают о динамике ставок после 2020 года. Кэти Бостянчик из Oxford Economics предполагает, что срединный прогноз укажет на стабильность ставок в следующем и в 2021 году.

Другие же полагают, что прогнозы отразят умеренные ожидания повышения ставки. Тем не менее, склонность руководителей к ужесточению политики будет слабее, чем в сентябре, когда они прогнозировали ставку в 2,1% на 2021 год и 2,4% — на 2022 год.

"Мы ожидаем, что срединные прогнозы на 2021 и 2022 годы будут склоняться в сторону роста, но постепенного, а прогноз на конец 2022 года составит 2,125%" – сказал экономист J.P. Morgan Майкл Фероли.

По его словам, долгосрочный срединный прогноз, составивший в сентябре 2,5%, останется в силе.

"Ожидается, что политика в течение прогнозного периода будет оставаться стимулирующей", — сказал он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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