МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. ОК "Русал" планирует до 2034 года запустить новый завод по производству глинозема из каолиновых руд мощностью 1 миллион тонн, сообщил РИА Новости технический директор компании Виктор Манн.

"До 2023 года мы планируем открыть на территории АГК (Ачинский глиноземный комбинат — ред.) опытно-промышленный участок по получению глинозема из каолиновых руд. Следующий этап — запуск до 2034 года нового завода мощностью 1 миллион тонн глинозема. Завод планируется открыть ближе к месторождению каолиновых руд, а участок на АГК перепрофилировать на выпуск продукции с добавленной стоимостью, например: псевдобемит и силикагель", — сообщил Манн.

В настоящее время для производства глинозема, как отметил технический директор "Русала", во всем мире используются бокситы, которые можно привезти только из Африки, Южной Америки и Австралии. При этом из отечественного глиноземсодержащего сырья по классической технологии глинозем получить невозможно. В связи с этим Манн назвал одним из перспективных проектов разработку новой энергоэффективной технологии получения глинозема из отечественного высококремнистого сырья.

"На основании знаний о смежных технологиях, нам удалось разработать технологию, которая может не только производить глинозем из руды с высоким содержанием кремния: золы, каолинов, но и получить оксид алюминия с более высокими показателями по чистоте при тех же операционных затратах. В перспективе это позволит компании полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье. Также надо отметить, что новая технология полностью безопасна и позволяет производить комплексную переработку, которая сведет к минимуму отходы производства", — рассказал Манн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в январе-сентябре 2019 года сохранил выпуск алюминия на уровне 2,809 миллиона тонн.