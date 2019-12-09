ВАШИНГТОН, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин США в понедельник ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского", говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства.

Санкции против граждан и компаний введены за нарушения прав человека в Венесуэле и коррупцию, уточняется там же.

Как говорится в сообщении минфина США, санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, в связи с чем санкции вводятся против "коррумпированных игроков и их сетей в разных странах Европы, Азии и Латинской Америки".

"Латвийский олигарх Айварс Лембергс внесен в список за то, что будучи иностранным гражданином, который является действующим или бывшим чиновником, несет ответственность за содействие, прямую или непрямую причастность к коррупции, в том числе незаконное присвоение государственных активов, изъятие частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственным контрактами или добычей природных ресурсов", — сказано в документе.

Кроме того, в списки включили соратников "оружейного барона" из Сербии Слободана Тешича: Горана Антрича, Эсада Капиджича, Зорана Петровича и других, а также подконтрольные им фирмы. Сам Тешич был внесен в санкционные списки еще в 2017 году. Под санкции также попали граждане Камбоджи и подконтрольные им фирмы.

В дополнение к ним в связи с подозрением в коррупции в списки внесены двое граждан Венесуэлы: бывший и нынешний руководители Управления по идентификации, миграции и иммиграции.