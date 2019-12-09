МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Проект госбюджета Италии на 2020 год и смена правительства страны в сентябре снизили краткосрочные финансовые риски, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Fitch, которые вместе с этим подчеркивают отсутствие у властей страны долгосрочной финансовой стратегии, в том числе с точки зрения погашения госдолга.

"Новый проект бюджета правительства снижает неопределенность вокруг краткосрочной фискальной политики… но дает мало представления о том, как правительство во главе с Демократической партией и "Движением 5 звезд" будет пытаться снизить долговую нагрузку Италии в среднесрочной перспективе", — отмечают аналитики агентства.

Агентство также видит высокий риск того, что правительство не будет работать в течение всего этого срока, учитывая ряд краткосрочных рисков, среди которых региональные выборы в 2020 году.

Новый совет министров во главе с Джузеппе Конте в начале сентября сформировали прежние противники — "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. С появлением правительства Италия вышла из правительственного кризиса. Выступая перед депутатами, Конте анонсировал "новый сезон реформ", которые будут направлены на снижение налоговой нагрузки и принятие нового бюджета, который позволит избежать повышения НДС.

Италия направила Еврокомиссии новый проект бюджета на следующий год в середине октября. Ведомство в ответ сообщило, что у проекта есть некоторые расхождения с требованиями, в частности, касательно уровня долга, и попросило дальнейших деталей бюджета.