МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Верховный суд Великобритании в понедельник начал слушания по делу о долге Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов, и в случае решения в пользу России Киев должен будет выплатить не менее 4,5 миллиарда долларов.

"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу "Трасти" (компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ в суде — ред.)", — сообщил Минфин России в понедельник, комментируя начало слушаний.

Слушания касаются апелляции РФ на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины, касающиеся неисполнения ею обязательств по долгу перед РФ. По одному аргументу суд счел необходимым провести полномасштабное судебное разбирательство.

Верховный суд Великобритании также рассмотрит отдельную жалобу, поданную Украиной в связи с отклонением остальных ее аргументов.

В случае положительного для РФ решения в рамках этих слушаний Россия будет вправе получить всю задолженность от Украины, и это решение уже не будет возможным обжаловать.

ДЕФОЛТ И НАЧАЛО СУДА

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, а в конце 2015 года допустила дефолт. Так, после трех платежей по процентам Украина не сделала платеж по основной сумме долга, который должна была произвести 21 декабря 2015 года, а также не провела последний платеж по процентам.

После многочисленных попыток со стороны РФ урегулировать разногласия мирным путем Минфин России, являясь единственным держателем еврооблигаций, поручил "Трасти" начать судебный процесс против Украины в Высоком суде Лондона в порядке упрощенного судопроизводства. Согласно эмиссионной документации по еврооблигациям, только "Трасти" вправе инициировать судебное разбирательство от имени держателей украинских еврооблигаций.

В 2017 году Высокий суд Англии удовлетворил требования "Трасти". Он обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. На сегодняшний день сумма требований РФ с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, сообщил Минфин в понедельник.

АПЕЛЛЯЦИЯ И ДОВОДЫ

Украина не согласилась с решением суда и подала апелляцию, указав, что Высокий суд Лондона "не в полной мере учел особенности украинского законодательства", что привело к решению в пользу России.

В 2018 году Апелляционный суд Англии отклонил все, кроме одного аргумента Украины — о выпуске еврооблигаций "под давлением России". В рамках данного аргумента Украина заявляет, что она выпустила еврооблигации "под принуждением" со стороны РФ и в соответствии с английским правом данный факт якобы является правомерным аргументом для использования в качестве средства защиты применительно к ее отказу от выполнения платежных обязательств.

Однако суд постановил, что для оценки обоснованности этого аргумента потребуется проведение полномасштабного судебного разбирательства.

Жалоба Украины, которую на этой неделе рассмотрит суд, касается отклонения других аргументов: что она не обладала правоспособностью для выпуска еврооблигаций, что министр финансов Украины не имел полномочий для принятия решения о размещении бондов, и что неисполнение Украиной обязательств по еврооблигациям являлось законной "контрмерой".

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу "Трасти" и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно", — пояснил Минфин России.