КИЕВ, 9 дек /ПРАЙМ/. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что сейчас есть все основания для существенного снижения учетной ставки.

Национальный банк Украины 24 октября понизил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт — с 16,5% до 15,5% годовых. Следующее заседание комитета по монетарной политике НБУ состоится 11 декабря, а правления по вопросам монетарной политики — 12 декабря.

"Госстат опубликовал текущий показатель инфляции — 5,1% (по итогам ноября в годовом выражении – ред.). Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По моему мнению, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", — написал Милованов на своей странице в Facebook в понедельник.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.

В начале октября регулятор спрогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года.