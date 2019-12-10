МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в РФ на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Их цель состоит в привлечении в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, пояснял ранее замминистра финансов Андрей Иванов. Причем перед Минфином и Минэкономразвития поставлена задача ежегодно заключать 100-150 СЗПК с общим объемом инвестиций 7-10 триллионов рублей. По словам замминистра, только на ожидании базового законопроекта с инвесторами уже обсуждались проекты в сфере лесопереработки, инфраструктуры, и в добыче полезных ископаемых, кроме нефти и газа.

Предполагается два режима защиты и поощрения инвестиций. Проекты в социальной сфере с объемом инвестиций от 250 миллионов рублей, в АПК, промышленности и цифровой сфере – от 1,5 миллиарда, в остальных секторах – от 5 миллиардов рублей смогут войти в общий проектный режим. Для более крупных проектов – с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей предусматриваются более широкие возможности — индивидуальный проектный режим.

Инвесторам гарантируется неизменность налоговых условий, для этого сделана стабилизационная оговорка для участников СЗПК. В случае если условия соглашения будут нарушены – то есть, зафиксированные в СЗПК ставки и регуляторные нормы все же изменятся, и это повлечет ущерб для инвестора, власти обязуются его возместить. Правда, на возмещение можно будет претендовать только после того, как проект будет полностью реализован, а заявленный объем инвестиций – вложен. Право на получение субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капвложениями будет у всех организаций, реализующих инвестпроект.

Профильные комитеты Госдумы поддержали весь пакет по СЗПК, в который входит базовый законопроект о защите и поощрении капиталовложений и три связанных ним законопроекта, вносящих изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы и другие акты. Однако комитеты при этом отметили необходимость их доработки. Так, комитет по экономполитике предложил прописать максимально возможный объем норм прямого действия и предоставить реализующим инвестпроект организациям право привлекать для его осуществления иные организации, распространив на них одинаковый инвестрежим.

Комитет по бюджету и налогам считает "необоснованно высокими" пороговые суммы новых инвестпроектов, которые могут быть реализованы на условиях СЗПК. А комитет по финрынку предлагает предусмотреть меры господдержки российских банков, участвующих в таких проектах. Прежде всего, речь идет о субсидировании процентных ставок и предоставлении банкам из бюджетных источников адекватного по срокам фондирования средств, поясняет комитет.