МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Десятого декабря Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению, на котором обсудят ход реализации отраслевых планов импортозамещения, а также корпоративных планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Юрий Борисов, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Правкомиссия по импортозамещению — координационный орган, образованный для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, региональных властей и компаний для реализации госполитики в сфере замещения импорта, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юрлиц в продукции отраслей промышленности.

Последнее заседание правкомиссии по импортозамещению состоялось в апреле, на нем обсуждался ход замещения импорта в легкой промышленности.