ВАШИНГТОН, 10 дек /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на переговорах во вторник подключение Китая к дискуссиям по контролю над вооружениями.

"Я лично говорил, что там, где есть возможность для работы с Россией, мы обязаны это делать для американского народа. Я надеюсь, что министр иностранных дел Лавров и я сможем достичь прогресса по этому. Одной из областей, где президент просил нас провести работу, это отношения между бизнесом (РФ и США). Мы попробуем поработать над этим", — сказал Помпео в интервью One America News Network.

Кроме того, по словам госсекретаря США, стороны обсудят вопрос контроля над вооружениями. "Мы хотим привлечь к этим дискуссиям Китай. Я уверен, что мы будем также говорить и об этом", — подчеркнул Помпео.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник прибудет в Вашингтон.

Визит проходит на фоне напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту американскому лидеру. Среди тем, которые предполагается обсудить, контроль за вооружениями, и в первую очередь — скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Эксперты не исключают, что, возможно, Трампу может быть даже предано некое устное послание от российского лидера.

В российском МИД накануне переговоров также обратили внимание и на тему кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по теме, которая вновь стала актуальной в преддверии президентских выборов в США 2020 года.

Визит осуществляется по приглашению Помпео, с которым Лавров в последний раз встречался 27 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН.