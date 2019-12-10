ПАРИЖ, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно 3 миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти", — заявил Зеленский на брифинге.