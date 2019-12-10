ПЕКИН, 10 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам ноября вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель стал самым высоким с февраля 2012 года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления.

Рост инфляции в ноябре превысил ожидания экспертов, которые прогнозировали рост лишь до 4,2% с 3,8% месяцем ранее. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, которые подорожали на 19,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большое влияние на рост инфляции в последний месяц оказали, в частности, цены на свинину, которая в годовом выражении подорожала на 110,2%.

На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США.

Инфляция по итогам 11 месяцев 2019 года составила 2,8%. Инфляция в городах в ноябре составила 4,2%, а в сельской местности — 5,5%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 19,1%, на непродовольственные — на 1%. Цены на потребительские товары увеличились на 6,5%, на услуги — на 1,2%. Цены на продовольственные товары по сравнению с октябрем выросли на 1,8%.

Цены на свежие фрукты в ноябре упали на 6,8%, на свежие овощи и зелень выросли на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца выросли в цене на 10,1%, цены на мясо увеличились на 74,5%, свинина подорожала на 110,2%. Услуги здравоохранения в ноябре подорожали на 2%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 1,7%, жилье — на 0,4%, цены на транспорт и связь упали на 2,8%, уточняет статистическое управление. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении упал до 1,4% при прогнозе 1,5%.

Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1%, хотя власти также ожидали 3%.