МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре вырос на 0,1% по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении упал на 1,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 1,2%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре в месячном выражении вырос на 0,2%, а в годовом — снизился на 1,2%. Эксперты ожидали роста показателя в месячном выражении на 0,1%, в годовом — снижения на 1,4%.