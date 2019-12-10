МОСКВА, 10 дек — Dow Jones. Китайский юань испытывает подъем, готовясь бросить вызов мировому господству американского доллара или хотя бы ознаменовать формирование новой многополярной валютной системы. По крайней мере, так нам говорят.

Изучение данных о фактическом использовании юаня в международных расчетах и его удручающе медленном развитии последние десять лет может оказаться весьма отрезвляющим.

Данные, опубликованные на этой неделе Банком международных расчетов, бросают очередную тень на радужную картину перспектив юаня в качестве глобальной валюты. Если учитывать позицию Китая как крупнейшей торговой державы мира, то китайская валюта далека от реализации своего потенциала.

Совокупный оборот юаня в международном валютном обмене превышает стоимость китайского импорта и экспорта в 14 раз. Для валюты еврозоны (где значительная часть торговли ведется между странами, использующими общую валюту) этот показатель соответствует 40, для японской иены – 160, а для доллара США – около 273.

Согласно данным, опубликованным в начале года Международным валютным фондом, Китай обгоняет остальные страны мира по доле торговли с расчетами в долларах США. Даже развивающиеся рынки, такие как Бразилия и Индонезия, демонстрируют больше разнообразия в использовании расчетных валют.

Истинно верующие в светлое будущее юаня могут аргументировать, что его влияние, хоть и невелико, но растет. Этот аргумент тоже не выдерживает испытания данными. Объем зарубежных торгов юанем (включающих транзакции, в которых обе стороны расположены в юрисдикциях за пределами Китая) с апреля 2016 года по апрель 2019 года вырос на 25,3%. Это меньше роста объема торгов индийской рупией, бразильским реалом, южнокорейской воной и российским рублем (правда, при изначально более высокой базе).

Новости об интернационализации юаня, как правило, поначалу активно освещаются в СМИ, но эти репортажи дальнейшего развития не получают. В результате создается иллюзия постоянного движения вперед. Между тем многие инициативы в поддержку интернационализации китайской валюты либо быстро сходят на нет, либо умирают еще в зародыше.

Большой ажиотаж около десяти лет назад вызвала инициатива по выпуску номинированных в юанях заграничных облигаций. Свои силы на рынке пробовали такие компании, как McDonalds и Caterpillar. К концу 2014 года индекс облигаций в юанях FTSE Dim Sum раздулся более чем до 280 млрд юаней (39,78 млрд долларов США).

Со временем концепция утратила новизну, и сегодня индекс оценивается менее чем в 115 млрд юаней. В 2016-2017 годах рынок сокращался и с тех пор окостенел. McDonalds и Caterpillar больше не имеют непогашенных облигаций в юанях. Около двух третей облигаций, включенных сегодня в индекс, выпущены либо китайским правительством, либо крупными государственными банками Китая.

Международная привлекательность валюты определяется спектром возможностей по ее использованию. В случае с юанем закрытость и ультраспекулятивные рынки активов выглядят не особо привлекательно.

До тех пор, пока ситуация не изменится, любые разговоры о международной роли юаня следует воспринимать как сотрясание воздуха, а заявления о его грядущем лидерстве в мировой финансовой системе – с изрядной долей сомнения.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ