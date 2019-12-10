КИЕВ, 10 дек — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Ранее "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,8 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров.

"В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО (льготные условия – ред.) составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным компании, по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, однако при этом регулируемая цена в декабре снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.