БРЮССЕЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) перестанет функционировать с 11 декабря, это является серьезной проблемой для международной системы торговли, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Апелляционный орган ВТО перестанет функционировать с завтрашнего дня. Этот факт достоин сожаления, а также является серьезным ударом по международной торговой системе, основанной на правилах", — сказал он.

США много месяцев подряд блокировали начало выбора новых членов апелляционного органа ВТО, и ситуация пришла к тому, что число заседателей в этом органе с завтрашнего дня становится недостаточным для его работы.

Страны-члены ВТО имеют возможность решать торговые споры внутри организации, к примеру, если одно государство повысило пошлины на импорт продукции, а другая страна считает это несправедливым. Стороны могут договориться мирно, если этого не происходит, то дело может быть передано в орган по разрешению споров ВТО, который вынесет решение на основе правил организации. Если это решение не удовлетворит стороны, они могут обратиться в апелляционный орган.